Messi perde la testa e la Supercoppa: espulso per uno schiaffo all’avversario (VIDEO)

Una Supercoppa spagnola amara per il Barcellona, che l’ha persa ai supplementari 3-2 contro l’Athletic Bilbao, con tanto di espulsione di Leo Messi nel finale di partita. Negli istanti conclusivi della gara, l’argentino viene toccato da Villalibre subito dopo che ha scaricato il pallone e reagisce colpendolo con una manata al viso. L’arbitro Gil Manzano viene immediatamente richiamato al VAR, dove vede l’episodio ed espelle Messi.

La follia costata il rosso a #Messi in Supercoppa Spagnola: l’argentino rifila uno schiaffo a Villalibre e l’rbitro, dopo aver rivisto tutto alla VAR, non può far altro che buttarlo fuori 😱⚽❌🔴 pic.twitter.com/bF9jqYbqQR

