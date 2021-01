L’Alessandria Calcio lancia la campagna “Vaccinato allo stadio”

L’obiettivo è quello di riavere presto gli spalti gremiti, e per questo l’Alessandria si augura che tutte le società la facciano propria rendendola virale.

“Vorremmo che si concedesse l’ingresso allo stadio a tutti i tifosi che avranno ricevuto il vaccino anti Covid-19. Il piano strategico delle vaccinazioni ha una strada segnata e precise e stabilite priorità che comprendono al loro interno tutti i cittadini, e quindi tutti i tifosi. Oggi sarebbero ancora pochi, ma sarebbe comunque un ritorno ad una ritrovata “normalità” risentire il loro calore e la loro vicinanza. La campagna vuole anche incoraggiare gli eventuali indecisi a vaccinarsi in primis per la tutela della salute pubblica e in secondo luogo per aver nuovamente accesso, il prima possibile, agli spalti per sostenere la propria squadra del cuore”.