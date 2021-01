Il Napoli e altri club si battono per tornare alla vecchia Lega che non decideva niente

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato degli equilibri della Lega Serie A nel suo editoriale, commentando anche la posizione del Napoli.

In questi giorni si consuma così l’ennesimo teatrino con Lazio, Atalanta, Napoli, Verona e la nuova entrata Fiorentina a cercare un rinvio del voto, un segno positivo dall’apertura delle buste dei diritti tv, insomma un qualcosa, qualsiasi cosa, pur di ribaltare il tavolo e tornare alla vecchia Lega che non decideva niente, non faceva niente, se non di volta in volta curare gli interessi di questo o quel club. Ma dai diritti tv non arriverà nessuna roboante sorpresa, il rinvio del voto finale non cambierà le cose: ai fondi non c’è alternativa. O meglio c’è: il fallimento di diversi club. Il calcio italiano perciò svolti ora, torni a crescere e si lasci alle spalle un passato che è meglio superare. Il prima possibile.