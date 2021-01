I giocatori della Roma si sono schierati con i dirigenti licenziati: “Non hanno stipendi come i nostri, la responsabilità è di tutti”

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport racconta un confronto con Fonseca in cui i calciatori hanno difeso Gombar e Zubiria, ma non è servito

Nuovo episodio nella telenovela degli ultimi giorni in casa Roma, dopo il licenziamento dei dirigenti individuati dalla società come responsabili dei sei cambi effettuati contro lo Spezia. La Gazzetta dello Sport infatti racconta che la squadra ha espresso la propria disapprovazione per il licenziamento del team manager Gombar e del Global Chief Officer Manolo Zubiria.

I giocatori, a nome dei quali hanno parlato Dzeko, Pellegrini e Pau Lopez, in un confronto con Paulo Fonseca, hanno cercato di salvare la posizione dei due, sostenendo che non dispongono dello stipendio importante di un calciatore e che la responsabilità è di tutti, non solo la loro. Tentativo che però il club non ha recepito, restando sulla propria posizione. Ma il clima resta molto teso tra i giallorossi.