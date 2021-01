La Roma punisce i colpevoli del sesto cambio: per ora pagano Gombar e Zubiria

Gombar è recidivo: aveva avuto responsabilità anche nel caso Diawara, che aveva portato alla sconfitta a tavolino con l’Hellas Verona a settembre

Per ora i colpevoli del sesto cambio “illegale” contro lo Spezia in Coppa Italia sono due. La Roma fa saltare le teste di due dirigenti, ritenuti responsabili della figuraccia regolamentare. Si tratta di Gianluca Gombar, giovanissimo team manager, e del Global Sport Officer Manolo Zubiria. Entrambi sono stati sollevati dall’incarico ma non ancora licenziati dal club, che si riserva di prendere decisioni definitive.

Come team manager della prima squadra viene promosso Valerio Cardini, che svolgeva lo stesso ruolo nella Primavera.

Gombar aveva avuto responsabilità anche nel caso Diawara, che aveva portato alla sconfitta a tavolino con l’Hellas Verona a settembre. Ma in quel caso era stato il segretario Pantaleo Longo a pagare per tutti.