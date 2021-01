Fonseca: “Siamo ambiziosi ed è la cosa più importante”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del derby con la Lazio.

Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa e per me questa è la cosa più importante. È una partita delicata, ma sono solo tre punti, giocheremo per vincere come sempre. Stiamo lavorando per essere sempre più continui, credo che la squadra abbia capito cosa serve per avere sempre questa intensità.

Non è mai un vantaggio giocare senza tifosi, abbiamo molta voglia di rivedere il pubblico allo stadio. Non ho nessun dubbio di formazione ma non dirò nulla. Pedro ha recuperato e sarà convocato.