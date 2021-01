Corsport: Maradona, dopo la sua morte rilevati trasferimenti bancari e pagamenti sospetti

Pagamenti con la carta di credito del Pibe sono stati effettuati dopo la morte dall’ex fidanzata Rocio Oliva

Dopo la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta per infarto il 25 Novembre scorso, si è aperta una feroce battaglia per la sua eredità. Eredità di cui ad oggi non si riesce ancora a capire l’entità, come ricorda oggi il Corriere dello Sport. Il Pibe de Oro avrebbe lasciato infatti non solo numerosi conti bancari, ma anche immobili, gioielli e oro e l’ultima scoperta divulgata ieri sarebbe quella del ritrovamento a Dubai di due casseforti dal contenuto misterioso

Oltre il mistero della morte di Diego, gli inquirenti stanno infatti indagando anche su quello della sua eredità e intorno a questo punto, dopo le firme false del dottor Luque, scoperte alcune settimane fa, arriva adesso la notizia di alcuni movimenti bancari avvenuti dopo la morte di Maradona

Gli inquirenti, secondo la stampa argentina, hanno trovato «operazioni sostanziose e corposi trasferimenti di denaro dai conti di Maradona». Tra i più attivi Mattia Morla, controverso legale e socio del Pibe. Pagamenti con la carta di credito del Pibe sono stati effettuati dopo la morte dall’ex fidanzata Rocio Oliva