Zazzaroni: «la spiegazione di Gattuso sull’espulsione è difficilmente condivisibile»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta così Inter-Napoli e l’episodio chiave: l’espulsione di Insigne:

Conte è l’unico ad aver ricavato il massimo dal turno infrasettimanale. Ce l’ha fatta grazie ad Handanovic, capace di condannare alla sconfitta un Napoli deciso e a tratti arrembante, peraltro ridotto in dieci da Massa che ha punito Insigne per il «vai a cagare» (invito solo proctologicamente corretto) rimbombato nel vuoto di San Siro subito dopo l’assegnazione del rigore che ha deciso una sfida volutamente tattica: gli arbitri con le palle sanno quando è il momento di tenere le orecchie tappate, ma spiegazioni come quella fornita in tv da Gattuso sono difficilmente condivisibili.