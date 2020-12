Totti querela Amaral. Di Livio: “Lo smentisco anche io, non è un razzista”

Sono passati 18 anni, e nessuno mai prima aveva accusato Francesco Totti di essere un razzista. Per cui ora le dichiarazioni di Amaral, ex giocatore della Fiorentina (“Mi chiamava negro e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la merda”) finiranno in tribunale.

Il Corriere dello Sport scrive che nonostante il suo entourage gli abbia consigliato di lasciar correre, Totti è rimasto scosso per le accuse e ha deciso di querelare Amaral.

Nel racconto di Amaral veniva tirato dentro anche Angelo Di Livio, che ora smentisce tutto: