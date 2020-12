Thuram jr si scusa: “È successa una cosa che non fa parte del mio carattere”

Il Borussia Monchengladbach oggi aveva deciso di multare Marcos Thuram che durante la gara con l’Hoffenheim, aveva sputato all’avversario Stefan Posch. L’Ansa riporta che il calciatore ha chiesto scusa con un messaggio sui social

“È successa una cosa che non fa parte del mio carattere e che non può ripetersi mai più. Mi sono comportato male nei confronti di un avversario. Non l’ho fatto di proposito. Mi scuso con tutti, con Posch, con tutti i miei avversari, con i miei compagni di squadra e con la mia famiglia, oltre che con tutti coloro i quali hanno visto la mia reazione. Ovviamente accetto tutte le conseguenze della mia azione”