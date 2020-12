Thuram sputa all’avversario, il Borussia lo multa di un mese di stipendio

Marcos Thuram ieri si è reso protagonista di un brutto episodio durante la gara con l’Hoffenheim, sputando all’avversario Stefan Posch. Per questo motivo, il Borussia Monchengladbach ha deciso di multare il giocatore. Di seguito le parole del direttore sportivo Max Eberl, diffuse in un comunicato ufficiale.

Abbiamo parlato a lungo stamattina, si è scusato con me e col club di nuovo per ciò che ha fatto. Conosciamo Marcus da due anni, così come la sua famiglia. Le azioni di ieri non rappresentano tutto questo. Sa che nulla cambierà per le cose che ha fatto, ci sono immagini che parlano da sole. Come club, lo multeremo di un mese di stipendio per il suo comportamento e sarà donato in beneficenza per una giusta causa. Marcus ha accettato questa decisione e si è anche offerto di prodigarsi per questa buona causa. Ha fatto un enorme errore e sarà punito per questo. Ma rimane la persona che conosciamo e saremo al suo fianco.