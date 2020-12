Sky: per Milik non si sono fatte ancora avanti squadre in modo serio

Di Marzio: “Il Napoli ha chiesto 15 milioni, ma sono tempi duri per il mercato, dopo la pandemia. Quindi o abbasserà le proprie pretese o si dovrà arrivare a mercato di gennaio inoltrato”.

Nel prepartita di Crotone-Napoli, nel salotto Sky si parla anche di mercato. Gianluca Di Marzio dà degli aggiornamenti sulla posizione e sul futuro di Arkadiusz Milik.

“Non ci sono squadre che si sono fatte avanti in modo serio per il Napoli. Il Napoli ha chiesto 15 milioni, ma sono tempi duri per il mercato, dopo la pandemia. Quindi o abbasserà le proprie pretese o si dovrà arrivare a mercato di gennaio inoltrato”.