Se Maradona avesse giocato nella Juve, oggi sarebbe italiano

Il Milan, sempre più certezza e sempre meno sorpresa, resiste in vetta anche senza Ibra l’eterno. E anche senza Kjaer.

Qualcuno mormora per il gomito di Romagnoli sul viso di Damsgaard in area.

Qualcuno mormora per un mani da rigore di Gabbia.

Qualcuno mormora per gli otto rigori in 10 partite, non tutti limpidissimi.