Udinese-Roma sarà il calcio del domani: partite di mezz’ora e via (Corsport)

È la risposta al disinteresse dei giovani che non ce la fanno a guardare partite di quasi cento minuti. Molte emozioni condensate in 27 minuti

Udinese-Roma sarà il calcio del domani: partite di mezz’ora e via. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Un giorno si dirà: il calcio è cambiato il 25 aprile 2024, ve la ricordate Udinese-Roma? Chissà, probabilmente nel nuovo universo del pallone ci sarà un trofeo intitolato “UdineseRoma” tutto attaccato. Più che una partita, è stata una rivelazione. Un incontro di calcio di ventiquattro minuti. Denso di colpi di scena. Giocato a tutta. Sarà oggetto di studio da parte degli amministratori delegati dei top club europei. Dirigenti di alto profilo che da più di un decennio stanno cercando di capire cosa fare per evitare l’allontanamento dei più giovani. La Superlega fu anche un tentativo di risposta a questo problema. I ragazzini il calcio lo seguono ma con modalità diverse. Non ce la fanno a guardare una partita per novantasette minuti più i quindici dell’intervallo. Due ore piene piene e poi finisce zero a zero. Nel loro universo iper-concentrato, i centoventi minuti diventano una sintesi di un minuto.

Questa mattina il file di Udinese-Roma sarà nel computer di Gerard Piqué l’ex centrale del Barcellona che ha fiuto da imprenditore. È il fondatore della Kings League. E la partita vedrà anche Patrick Mouratoglou il creatore di Ultimate Tennis Showdown: tennis in versione short.

Il Corsera l’ha paragonata alla gara sprint che vediamo per Moto Gp e Formula Uno.