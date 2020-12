Repubblica: Napoli, mercoledì le visite di Osimhen. L’obiettivo è recuperarlo per il 6 o il 10 gennaio

Lo staff medico stilerà una tabella di recupero. Difficile vederlo in campo a Cagliari. Gattuso lo vuole al top della condizione per la Supercoppa

Victor Osimhen tornerà a Napoli il 30 dicembre per essere sottoposto a visita dallo staff medico del Napoli. Lo scrive Repubblica Napoli, che esclude che il nigeriano possa tornare in campo già alla prima partita del nuovo anno, il 3 gennaio. Più verosimile aspettare il 6 o il 10. L’obiettivo del Napoli è averlo a disposizione per la Supercoppa.

“Il rientro alla base è fissato mercoledì prossimo (il gruppo ricomincerà gli allenamenti 24 ore prima) e sarà visitato dal responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico, per fare un punto della situazione e stilare una tabella di recupero. Appare difficile, al momento, vederlo protagonista già a Cagliari. Il Napoli spera di poterlo convocare per mercoledì 6 contro lo Spezia o al massimo domenica 10 al Friuli contro l’Udinese. L’obiettivo è averlo al top per la Supercoppa con la Juve del 20 gennaio nella finale del Mapei Stadium di Reggio Emilia, quindi dovrà essere a disposizione di Gattuso almeno una settimana prima”.