Rapporto Timms, in matematica gli studenti italiani migliorano, soprattutto le bambine delle elementari

Sul Corriere. Le bimbe delle elementari ottengono punteggi al di sopra della media internazionale. Alle medie, però, i risultati tornano in linea con quelli medi globali. E resiste il divario Nord-Sud

Sul Corriere della Sera i risultati del rapporto Timss 2019, l’indagine promossa dalla Iea (International association for the Evaluation of Educational Achievement) sulle competenze matematiche dei bambini dalla quarta elementare alla terza media. Ne risulta in Italia i bambini e le bambine delle elementari imparano bene la matematica, migliorano rispetto al passato, e che l’Italia cresce nel posizionamento in classifica grazie soprattutto al miglioramento delle bambine.

“Da sempre svantaggiate nello studio delle materie scientifiche, nel 2019 hanno riportato risultati significativamente superiori alle aspettative, anche se ancora al di sotto di quelli dei loro compagni. Ma migliorando di 12 punti le loro risposte hanno trascinato in alto il punteggio italiano (515) ben al di sopra della media internazionale che è di 500 punti“.

Diverso il discorso alle scuole medie, dove l’Italia è ferma a 497 punti, tre più del 2015.

“I cosiddetti top performers, cioè gli studenti che hanno i risultati migliori sono solo il 4 per cento in Italia, mentre la media è del 7 per cento. Ad essere particolarmente carente nella preparazione dei nostri bambini è il ragionamento matematico (alle medie a salvare gli studenti sono algebra e geometria)”.

Purtroppo resta il divario territoriale tra Nord e Sud.

“Nord e centro Italia sono oltre 520 punti, mentre Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono al di sotto della media a 498 punti già alle elementari”.