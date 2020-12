Piqué tenta la scalata: si candida come presidente del Barcellona

Il Mundo Deportivo riporta i piani del difensore, ormai in declino fisico. Ha già un’importante esperienza negli affari legati al mondo dello sport

A quasi 34 anni e alle prese con un grave infortunio al ginocchio, era logico pensare al futuro per Gerard Piqué. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il giocatore si è candidato per le prossime elezioni presidenziali del Barcellona. Il quotidiano catalano scrive che il difensore ha preso atto che il club ha già pensato ai suoi successori, con Araujo e Garcia, e che dopo l’8-2 subito dal Bayern Monaco l’estate scorsa ha cominciato a maturare l’idea di lasciare il Barça.

Piqué si starebbe muovendo concretamente: ha chiesto 65 mila schede per raccogliere le firme agli uffici del Camp Nou e ha parlato con il presidente ad interim Tusquets per un aggiustamento al regolamento interno, che vieta ad un giocatore in attività di ricoprire la carica, per quanto il suo ruolo potrebbe avere una valenza puramente simbolica.

Piqué ha anche esperienza nel mondo degli affari: è presidente del fondo d’investimento Kosmos che organizza la Coppa Davis, ha svolto un ruolo attivo di mediazione nella chiusura di alcuni accordi commerciali come nel caso dello sponsor Rakuten e per la realizzazione di una serie tv sul Barcellona. Inoltre il nonno di Piqué, Amador Bernabeu, si è dimesso di recente dalla carica di vicepresidente del club.