Milan e Inter non sbagliano: doppio 2-1, battute Sassuolo e Spezia

Accelerazioni decisive per le milanesi. Nelle altre due gare, Insigne segna nel successo del Benevento sul Genoa. Cagliari e Udinese si accontentano dell’1-1

Il pomeriggio di Serie A vedeva impegnate le prime due forze del campionato, Milan e Inter, impegnate rispettivamente contro Sassuolo e Spezia. Nessuna delle due ha fallito l’appuntamento: le due milanesi hanno vinto, mantenendo invariate le distanze con la Juventus.

I rossoneri hanno subito indirizzato la partita col gol più veloce della storia della Serie A, firmato da Rafael Leao, e hanno raddoppiato sempre nel primo tempo con Saelemaekers dopo un’azione prorompente di Theo Hernandez. La squadra di De Zerbi è venuta fuori nella ripresa, ma senza creare pericoli particolari se non nel finale, quando su calcio di punizione (deviato da Hauge) accorcia con Berardi per l’1-2 finale.

Molta più fatica, invece, per l’Inter. Lo Spezia regge bene e all’intervallo si resta ancora sullo 0-0. La sblocca Hakimi nel secondo tempo dopo un’accelerazione delle sue, conclusa sul primo palo. La rete del 2-0 è di Lukaku su calcio di rigore, assegnato dal VAR per un tocco di mano non ravvisato dall’arbitro Fabbri di Nzola. Allo scadere segna Piccoli di rapina in area.

Nelle altre due gare, il Benevento ha battuto il Genoa grazie al gol di Roberto Insigne e al rigore nel finale di Sau, mentre Cagliari e Udinese si accontentano dell’1-1.