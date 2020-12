Il Milan (con Leao) in gol a Sassuolo dopo 6 secondi e 76 centesimi. Il più veloce d’Europa (VIDEO)

Il record era di Paolo Poggi. Il Milan ha fatto due passaggi ed è andato in porta. Lo scacco matto in due mosse si chiama dello stolto o dell’imbecille

Dopo soli 6 secondi e 76 centesimi dal fischio d’inizio, Rafael Leao ha segnato il gol più veloce nella storia della Serie A in Sassuolo-Milan. Non solo il più veloce in Serie A ma il più veloce nelle leghe d’Europa. I rossoneri hanno battuto, Diaz ha toccato il pallone per Calhanoglu che ha puntato subito la porta e arrivato sulla trequarti ha mandato Leao in porta. Freddo il portoghese a battere Consigli.

Sembra chiaramente uno schema studiato in allenamento.

Questo gol ha battuto il precedente primato di Paolo Poggi, che in Fiorentina-Piacenza del 2001 aveva segnato dopo 8 secondi.

Negli scacchi, il matto in due mosse è definito scacco matto dello stolto o dell’imbecille.