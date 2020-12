Lazio-Bruges 2-2, i biancocelesti passano agli ottavi di Champions dopo vent’anni

Marcatori: Correa e Immobile per la Lazio e Vormer e Vanaken per il Bruge. Partita ricca di emozioni all’Olimpico

Si chiude sul punteggio di 2-2 Lazio-Bruges all’Olimpico. Nonostante il pareggio, la squadra di Inzaghi passa il turno di Champions League e approda agli ottavi dopo vent’anni.

E’ stata la Lazio ad andare per prima in vantaggio, con il gol di Correa al 12′. Sono bastati solo tre minuti perché i belgi raggiungessero il pareggio, con la rete di Vormer (15′), che ha sfruttato un’indecisione di Reina. La Lazio ha tenuto la barra dritta e nel secondo tempo ha raddoppiato con Immobile, che si è prima guadagnato un rigore, abbattuto da Clinton Mata, e poi lo ha trasformato con un tiro in basso a sinistra nella porta avversaria. Al 76′ Vanaken porta di nuovo il Bruge in pareggio.

Sul finale brividi di paura per la Lazio, che rischia di vanificare in un attimo l’intera serata. Reina non controlla la palla su calcio d’angolo del Bruge e rischia di mandare la squadra in svantaggio.

Il Bruges ha continuato a spingere fino all’ultimo minuto nonostante sia rimasta in dieci al 39′ del primo tempo per espulsione di Sobol dopo due cartellini gialli. Al 90′, il Bruges finisce la partita colpendo addirittura una traversa.

La Lazio si qualifica da seconda in classifica nel suo girone. Il Borussia Dortmund ha vinto sullo Zenit San Pietroburgo.