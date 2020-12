Il Mattino: rinnovo Hysaj, vuole 2,5 milioni a stagione. Troppo per il Napoli

Il terzino è fondamentale nel Napoli di Gattuso, per questo i contatti con l’entourage sono serrati, ma a mancare è l’intesa sulle cifre

Hysaj doveva lasciare il Napoli già un anno fa, ma poi il terzino è tornato prepotentemente a riconquistare il suo posto in squadra e oggi il club cerca di trattare il suo rinnovo che però riserva non pochi problemi come riporta oggi il Mattino

Il suo contratto, però, scadrà il prossimo giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo. Con l’entourage del giocatore – rappresentato dal napoletano Mario Giuffredi – i con contatti sono serrati, ma a mancare è l’intesa sulle cifre: attualmente Hysaj prende 1,6 milioni a stagione e vorrebbe almeno 2,5 all’anno per rinnovare, cifre che sono molto lontane dalle offerte del Napoli.