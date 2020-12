Il governo alle Regioni: «Nessun allentamento delle misure fino al 15 gennaio»

Il prossimo Dpcm conterrà ancora coprifuoco alle 22, bar e ristoranti chiusi dopo le 18 e stop a piscine e palestre

Questa mattina si è tenuta la conferenza Stato-Regioni per decidere le prossime misure anti-Covid, quelle che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 4 dicembre. Le Regioni chiedevano maggiore rilassatezza, soprattutto in vista delle feste di Natale. Ma la posizione del governo, riporta l’edizione digitale del Corriere, è stata di chiusura. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto così ai governatori che contestavano il rigore dell’Esecutivo.

«Allentamenti delle misure potranno essere decisi a partire dal 15 gennaio. Ma solo sulla capacità di tenuta durante le vacanza di Natale».

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha elencato i punti fermi del prossimo Dpcm: coprifuoco alle 22, bar e ristoranti chiusi alle 18 e piscine e palestre chiuse. Confermato anche lo stop all’attività sciistica. Queste le parole di Speranza:

«Il tema non è la pista da sci, ma le relazioni sociali che si sviluppano al contorno dell’attività sciistica».