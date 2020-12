I giocatori NBA potranno farsi le canne: niente test a sorpresa sulla marijuana

A causa delle circostanze insolite relative alla pandemia, l’NBA ha deciso di comune accordo con l’NBPA (il sindacato dei giocatori, ndr) di sospendere i test a sorpresa per la marijuana per tutta la stagione 2020/21 e concentrarci sui prodotti che alterano le prestazioni e sulle droghe d’abuso.

Sono queste le parole del portavoce NBA Mike Bass, riportate dal giornalista del New York Times Marc Stein, con cui è stato annunciato uno storico accordo tra la lega e i giocatori, che in più di un’occasione sono stati trovati positivi a questo tipo di controlli.

The NBA has officially suspended random marijuana testing for the 2020-21 season …

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 4, 2020