Gazzetta: Napoli scolastico. Bisogna venire a capo del problema

La squadra non può essere così lenta e prevedibile. Contro gli ultimi in classifica avrebbe dovuto imporsi, invece si è fatta imbrigliare

Il Napoli conquista un pareggio contro il Torino, ma con una prova che “non si discosta molto dalla mediocrità del match contro la Lazio”, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Andamento lento, poche verticalizzazioni, ma soprattutto senza di furore agonistico: è un Napoli scolastico, il ruolo di padrone di casa gli impone di attaccare e la squadra esegue. Manca però la verve dei giorni migliori, e per fortuna il rientrante capitano si inventa una prodezza balistica in elevazione proprio quando le speranze di riacciuffare perlomeno il pareggio stavano scemando”.

La squadra di Gattuso perde un’occasione importante.

“Contro gli ultimi in classifica gli azzurri avrebbero dovuto imporsi senza se e senza ma. Invece si sono fatti imbrigliare”.

Dopo il ricorso vinto per Juventus-Napoli c’era la possibilità di guadagnare altri tre punti e riprendere la corsa in campionato. E invece ciò non è accaduto.

“Una frenata, questa, che fa molto rumore e impone una revisione critica di quest’ultima settimana: bisogna venire a capo del problema. La squadra non può essere così lenta e prevedibile, deve essere in grado di cambiare passo”.