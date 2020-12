Gazzetta: i vertici arbitrali non hanno gradito il “tifo Vicenza” di Orsato

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali non avrebbero gradito le esternazioni dell’arbitro Daniele Orsato alla tv locale vicentina. Il direttore di gara ha dichiarato di tifare «esasperatamente» per il Vicenza.

“Parole dette con troppa leggerezza per un arbitro ancora “in servizio”, soprattutto nell’anno della riunificazione tra le Can di A e B che hanno portato gli arbitri delle prime due serie italiane a fare parte di un gruppo unico. Non solo, lo stesso Orsato, alla prima giornata di Serie B, era stato designato per Monza-Spal (sua unica partita in B in questa stagione), quasi a “promuovere” la novità e a sottolineare l’attenzione nelle designazioni verso la serie cadetta”.