De Luca attacca la pubblicità dell’Istituto dei tumori di Milano sugli autobus campani

«Non abbiamo bisogno di andare al nord per curarci, abbiamo delle eccellenze come il Pascale e i nostri numeri di ricoveri per il covid dimostra che si è più sicuri qui»

Nel corso del consueto appuntamento social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca ancora le campagne denigratorie nei confronti della nostra Regione

«Abbiamo trovato una pubblicità dell’Istituto dei tumori di Milano sugli autobus della nostra Regione, siamo di fronte all’ennesimo atto vergognoso sulla pelle dei cittadini. Abbiamo qui l’Istituto Pascale che è un’eccellenza nazionale europea e mondiale, non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte d’Italia. Non abbiamo bisogno di andare al nord per curarci soprattuto in un periodo come questo in cui si rischia di contagiarsi. Del resto se abbiamo 140 casi di ricoveri nelle terapie intensive in confronto a quelle di Milano e del nord, risulta chiaro che da noi ci si cura meglio e che i nostri ospedali funzionano meglio. Ci sono pazienti che vengono a Napoli a curarsi dal nord»