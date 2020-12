CorSport: rinnovo Gattuso, tutto fermo. Si discute di clausole e diritti di immagine

Il nodo sono alcuni accordi commerciali firmati dal tecnico prima di arrivare sulla panchina del Napoli

Il contratto di rinnovo di Gattuso sembra

“la storia di un treno che da un po’, se proprio vogliamo dirla bene, è al classico binario morto. Fermo in attesa di uno sbocco, di un accordo definitivo in merito a quei capi che una stretta di mano non ha evidentemente chiarito al cento per cento”.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che indica come punti dolenti dell’accordo “certe clausole e i diritti di immagine”.

Il quotidiano spiega:

“Di certi accordi commerciali firmati da Rino prima ancora di diventare l’allenatore del Napoli”.

Non è né questione di stipendio (visto che è stato trovato l’accordo per un ritocco dell’ingaggio più bonus obiettivi) e nemmeno né di scadenza (fissata già al 30 giugno 2023). Ma la firma non sembra prossima.

“Risultato: tutto fermo. E appuntamento al 2021: improrogabile”.