Corriere: i calciatori del Napoli sono spiazzati dalla malattia di Gattuso

Rino Gattuso è alle prese con il ritorno della miastenia, malattia di cui soffre da anni. E il Napoli ne risente. Il Corriere della Sera scrive che la squadra è spiazzata dal malessere del tecnico.

“C’è di peggio nella vita: Gattuso ripete questa frase come fosse un mantra. Lo fa per se stesso, ed è un modo per esorcizzare la paura inevitabile, ma anche per la squadra, spiazzata dalla sua malattia ricomparsa all’improvviso e crollata nella testa e nelle gambe. Molti dei calciatori del Napoli non sapevano neanche cosa fosse, la miastenia oculare . In pochi ricordavano che Gattuso ne soffre da dieci anni. Nessuno ha la percezione immediata di quanta sofferenza possa provocare”.

I primi sintomi del ritorno della malattia sono arrivati alla vigilia della partita di Europa League con la Real Sociedad. Gattuso ha ripreso la solita cura di cortisone, ma non è riuscito a risolvere il problema. Nel post partita, ai microfoni delle tv, ha dovuto mandare il suo vice, Giuseppe Riccio. A quel punto, scrive il quotidiano,

Nella trasferta di Milano contro l’Inter il tecnico si è presentato con una benda sull’occhio destro.

La squadra, però, non è riuscita a portare a casa il risultato. Sconfitta contro i nerazzurri, poi contro la Lazio. Il quotidiano racconta che Gattuso, all’Olimpico, ha fatto fatica a stare in piedi.

“Neanche si regge in piedi, lo sforzo enorme a cui sottopone l’occhio «buono» per guardare nella stessa direzione gli ha provocato problemi di postura. Dolori alla schiena e alla cervicale, i medici dello staff gli consigliano di non tornare in campo nel secondo tempo. Lui ci va. Resta seduto ma continua a urlare: molli, siete molli. Finisce male. Manda la squadra in ritiro, sapendo che lui per un giorno non potrà esserci. È la sua prima assenza in un anno, i medici dell’ospedale di Siena che lo tengono in cura gliel’hanno ordinato: niente stress, niente freddo. Riposo“.