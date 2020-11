Valentini: «Non sono sorpreso dalla gente in strada, il lockdown è meno rigido di marzo»

Il prefetto di Napoli al Cormezz: «I napoletani non sono disobbedienti, non più del resto degli italiani. Abbiamo controllato quasi 13mila persone ed elevato 369 sanzioni. Due negozi chiusi su 775 controllati, 63 titolari denunciati»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista il prefetto di Napoli, Marco Valentini. Commenta la situazione in città, dopo il passaggio della Campania in zona rossa. C’è ancora gente per strada, come mostrano i servizi in tv.

«Ho visto le immagini e ho notato le persone in strada, ma non sono sorpreso. In realtà le regole della zona rossa di questo periodo sono meno restrittive di quelle che erano in vigore a marzo e ad aprile: ci sono più negozi aperti e tante attività che proseguono anche in regime di lockdown. Dunque è ragionevole aspettarsi che la città non sia del tutto deserta come qualche mese fa».

Non si tratta di disobbedienza alle regole, spiega.