Spuntano altri positivi, l’Ucraina di Shevchenko è un focolaio. E in Germania tremano

Annullata la partita di Nations League con la Svizzera. Ma avevano già giocato a Lipsia, nonostante 5 positivi in hotel. Le Asl non avevano potuto opporsi

L’Ucraina che ha giocato contro la Germania nonostante 5 positivi esiliati in albergo, ha ora altri tre positivi. E non scenderà in campo contro la Svizzera nella partita di Nations League inutile ai fini della finale four. Ma è una notizia che rimbalza forte in Germania, dove nel frattempo infuria il dibattito sull’opportunità di aver disputato una partita a forte rischio contagio.

La Federcalcio ucraina ha comunicato che altri tre membri del gruppo squadra sono positivi al Covid-19: Eduard Sobol, Yevhen Makarenko e Dmytro Riznyk. E’ il colpo di grazia per Shevchenko, che ormai da settimane è costretto a fare i conti della serva per riuscire a schierare una formazione. Ma è soprattutto la conferma che le autorità sanitarie di Lipsia avrebbero fatto bene a bloccare lo svolgimento del mach con la Germania, invece di limitarsi a chiedere se i cinque già positivi non fossero entrati in contatto stretto con altri. Il “no” ufficiale” opposto dalla federazione ucraina è bastato per dare il via libera, non tenendo conto di un eventuale tempo di incubazione.

Nel frattempo la Germania giocherà in Spagna, come se niente fosse.