Speranza: Vaccino per tutti entro il 2021

Sulla situazione dell’Italia e sulle ordinanze ha spiegato.

Il ministro della Salute ha sottolineato che “in queste ore si sta affermando un’idea per cui fare delle misure, scegliere delle restrizioni significa fare qualcosa di sporco. Dobbiamo rovesciare questa idea: significa salvare la vita delle persone, significare aiutare la popolazione e i medici che sono in difficoltà”.

C’è bisogno di consapevolezza tra le persone ha sottolineato Speranza

“Il virus circola dappertutto. Stare in zona gialla non significa stare in zona verde o stare in un porto sicuro. Le difficoltà ci sono in tutti i territori. Se non invertiamo la curva, il nostro servizio sanitario nazionale andrà in crisi. Dobbiamo ridurre drasticamente le relazioni sociali”