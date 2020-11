Speranza firma la nuova ordinanza, la Campania resta in fascia gialla

Secondo l’Ansa i tecnici del ministero sarebbero in Campania per avere un quadro preciso in vista di una decisione sulla fascia in cui deve essere posta la Regione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato oggi la nuova Ordinanza che individua le Regioni che in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità. La Campania al momento resta ancora in area gialla. Passano a quella arancione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, mentre in rossa Bolzano

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

area gialla : Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto area arancione : Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria

: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Resta comunque inteso che ilMinistro Speranza intende riconsiderare la posizione della Campania

I tecnici del ministero della salute sono in Campania, secondo quanto riporta l’Ansa per una ricognizione sui dati sull’epidemia di covid19, per avere un quadro preciso in vista di una decisione sulla fascia in cui deve essere posta la Regione.

I tecnici inviati stanno analizzando la mole dei dati per capire se si è creata una falla nella raccolta e nella trasmissione e se il flusso dei dati è stato messo insieme correttamente. I tecnici devono appurare eventuali deficit e capire come potere recuperare ciò che manca. L’obiettivo è avere un quadro epidemiologico il più aderente possibile alla realtà così da capire se la Campania è ancora in un quadro di fascia gialla oppure no.