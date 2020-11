Sconcerti: «Il Napoli è forse la squadra più completa in campo, la più strutturata»

Sconcerti analizza la giornata di Serie A sul Corriere della Sera e a proposito del Napoli scrive:

Il Napoli sta perdendo Mertens e trovando Osimhen, è forse la squadra più completa in campo, la più strutturata.

L’Italia nel calcio è ormai un’isola, non va paragonata a nessuno. Siamo stati per nove anni dominati dalla Juve che fuori da noi non ha vinto niente. Meglio divertirci fra i nostri limiti, senza padroni. Il nuovo equilibrio è una conquista per tutti. È un buon messaggio anche per l’Inter che perde punti ma è aspettata. Non cresce, ha sempre gli stessi difetti, ma resta nel gruppo.