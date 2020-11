La moviola del Corsport: giusto annullare il gol di Koulibaly, ma prima c’è rigore su Osimhen

Deludente la prestazione di Pasqua che appare regredito rispetto a qualche mese fa. È Abisso al Var a segnalargli di annullare il gol e nessuno vede il fallo di Denswil

La moviola del Corsport. Non è sufficiente la direzione dell’arbitro Pasqua in Bologna-Napoli secondo il Corriere dello Sport. Il direttore di gara appare involuto rispetto a qualche mese fa. Per fortuna c’è Abisso al Var che gli fa notare che il gol di Koulibaly va annullato, ma passa completamente inosservato il primo fallo di Denswil ai danni di Osimhen

Gol annullato a Koulibaly: su un pallone diretto in area, c’è prima una mezza cintura di Denswil ai danni si Osimhen, il difensore rossoblù mette prima entrambe le mani sull’avversario, poi ne molla una e con un’altra lo tira giù di schiena. In questo momento arriva il contatto con la mano destra, sfuggito a tutti. Contatto che c’è e dunque è corretto annullare la rete successiva, ma allora prima si doveva fischiare il rigore. Insomma un bel pasticcio