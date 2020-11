Repubblica: Covid, dubbi sui dati forniti da Campania e Liguria (dove indaga la procura di Genova)

Il Ministero della Salute reputa i numeri forniti sui posti letto disponibili (in Campania quintuplicati in pochi giorni) non coerente con gli assalti agli ospedali delle ultime ore

“ Il valzer dei numeri e dei colori finisce sotto inchiesta . Troppe oscillazioni dell’ultimo minuto nei dati forniti al governo sulle terapie intensive, troppe cose che non tornano sull’occupazione dei posti letto degli ospedali, troppe discrasie tra quanto vedono (e denunciano) i dottori nei reparti e quanto invece le regioni hanno comunicato all’Istituto superiore di sanità a Roma per farsi valutare e ottenere il colore del proprio lockdown”.

Lo scrive Repubblica, aggiungendo che sui dati in questione “adesso saranno fatti approfondimenti” e che i casi più emblematici sono rappresentati dalla Liguria (dove si è già mossa la procura di Genova) e dalla Campania.

Sulla nostra regione, il quotidiano scrive che l’incompletezza dei dati forniti da De Luca è già stata segnalata dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore della Sanità nel report che ha portato alla attuale classificazione del rischio.

Nel rapporto si legge che «il ritardo di notifica» da parte della Campania «rende non pienamente affidabile il trend dei casi» e che «le proiezioni di fabbisogno di posti letto non sono attendibili».

Il nodo sono sempre i posti disponibili in terapia intensiva, incredibilmente quintuplicati nel giro di neanche un mese. Repubblica scrive:

“La Campania ha fornito una spiegazione ai tecnici ministeriali parlando di «trasformazione» dei posti: in sostanza non ci sarebbero nuovi letti ma letti riconvertiti, con un processo velocissimo che porta ad avere anche mille posti in più in un giorno. Una situazione — fanno notare dal ministero — non coerente con gli assalti agli ospedali di queste ore”.