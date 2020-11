“Maradona sta molto bene, anche dal punto di vista emotivo, ha voglia di tornare a casa”

L’ultimo bollettino dalla clinica Olivos, dove è ricoverato Maradona, ha toni rassicuranti. Le sue condizioni, dicono i medici, “migliorano costantemente e molto rapidamente”. Il neurochirurgo del Pibe, Leopoldo Luque, racconta:

Non si sa ancora dove Maradona effettuerà la riabilitazione, ma a quanto scrive la Gazzetta dello Sport resterà in Argentina. Probabilmente sarà dimesso venerdì 13. La rosea scrive:

“Anche perché ieri è scattato l’allarme per un caso di Covid-19 riscontrato in uno dei pazienti ricoverati nella stessa clinica in cui si trova il Diez. Scattate immediatamente le misure preventive, si è proceduto a isolare l’intero piano in cui alloggia l’idolo argentino, messo immediatamente in sicurezza. L’allarme è rientrato nelle ore successive, tanto da far scartare l’ipotesi di un trasferimento in altre strutture ospedaliere. Maradona resterà ancora nella clinica Olivos e a giorni potrà dedicarsi alla riabilitazione”.