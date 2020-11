Maicon – proprio quello dell’Inter del triplete – potrebbe giocare con il Sona, in serie D

Il brasiliano non ha mai smesso di giocare, e ha girovagato nelle squadre minori brasiliane: ha ancora affari a Milano e vorrebbe tornare in Italia

Questa notizia va ben oltre Balotelli che si allena col Franciacorta, ma sempre di serie D si tratta. Maicon, proprio il Maicon Douglas Sisenando laterale dell’Inter di Mourinho, il vincitore del triplete, potrebbe tornare in Italia e giocare in Serie D fino a fine stagione.

A quanto pare – così scrive Sportmediaset – il brasiliano è davvero in trattativa con il Sona, club della provincia di Verona attualmente al quindicesimo posto nella classifica del Girone B.

“Non voglio sbilanciarmi, ma è tutto vero – ha detto ai media locali Claudio Ferrarese, ds della società veneta – Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. È un’idea di un mese e mezzo fa, ma ci sono tanti passaggi ancora da fare, non diamola per conclusa”.

Maicon non ha mai smesso di giocare, girovagando tra squadre brasiliane minori: una stagione all’Avaì, due al Criciuma e ora al Villa Nova. “Lui vorrebbe tornare in Italia, visto che ha altri affari a Milano. Potrebbe vivere a Verona e giocare con noi fino a fine stagione. Sarebbe un sogno e un salto di visibilità per noi”, ha spiegato il dirigente del Sona.