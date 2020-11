L’Uefa dribbla le quarantene di governo: ipotesi campo neutro per Midtjylland-Liverpool

La trasferta dei Reds per giocare l’ultimo match di Champions in Danimarca costerebbe agli inglesi 14 giorni di isolamento. E così il match potrebbe essere spostato a Dortumund

Andare a giocare in Danimarca in questo periodo, per una squadra inglese, significa dover restare in quarantena per le due settimane successive all’incontro. O almeno così dice la legge britannica. Ragion per cui l’Uefa, sempre più impegnata a dribblare le leggi degli Stati nazionali pur di far andare avanti il giocattolo, sta valutando l’ipotesi di spostare l’ultima partita del girone di Champions League del Liverpool contro il Midtjylland (in programma il 9 dicembre) dalla Danimarca ad un campo neutro con meno complicazioni.

Lo scrive il Daily Mail, secondo cui il match potrebbe giocarsi al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania.

La squadra di Klopp, tra l’altro, deve fare i conti in questi giorni con varie defezioni dovute alla pandemia di Covid-19. Non ultima quella di Momo Salah, costretto a restare in Egitto dopo l’esito positivo ad un tampone.