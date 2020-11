L’ISS spiega perché la Campania è gialla: “I contagi si sono stabilizzati”

Il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al punto stampa al ministero sull’analisi dei dati della cabina di regia regionale ,si è espresso sulla questione Campania in fascia gialla

“Ha molti casi ma ha un Rt molto più basso per esempio di Lombardia o Calabria. Perché evidentemente la trasmissione è molto aumentata nelle scorse settimane ma adesso si e’ in qualche modo stabilizzata, per cui c’è un Rt non particolarmente elevata. Evidentemente le ordinanze regionali possono avere avuto un certo effetto sulla trasmissione”.