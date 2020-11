Le Regioni rispondono a Crisanti: «Non c’è nessuna manipolazione o falsificazione dei dati»

Ieri il virologo Andrea Crisanti ha lanciato un’accusa grave alle Regioni. In un’intervista a La Stampa ha dichiarato:

«Non vorrei che le regioni manipolassero i dati» per evitare lockdown locali.

Oggi lo stesso quotidiano riporta la risposta delle Regioni.

Il più indignato è l’assessore piemontese Matteo Marnati, con delega alla ricerca applicata Covid-19:

«Crisanti mette in dubbio la trasparenza delle Regioni? Faccia nome e cognome, non generalizzi. Qui noi abbiamo una piattaforma trasparente, aggiornata quasi in tempo reale e abbiamo tutti i dati che possiamo fornire. Nessuno sta mentendo, nessuno vuole minimizzare quello che sta accadendo. Invito il virologo a dire le cose come stanno perché altrimenti gettare fango è indegno».