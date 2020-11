«La Regione trucca i numeri sui letti disponibili. Non sappiamo dove mettere i malati»

Repubblica Napoli intervista un chirurgo dell’ospedale San Giovanni Bosco. Sceglie di mantenere l’anonimato perché ha paura di finire «sotto disciplinare o licenziato e accusa la Regione Campania di trasmettere dati “falsi” sui posti letto disponibili nella nostra regione. Parla proprio di «trucco dei numeri dei posti letto». Perché, dice, altrimenti non si spiega ciò a cui assistono lui e i suoi colleghi.

«A questo punto, dubito che i “miracoli” di cui si parla e la moltitudine di posti letto che le istituzioni regionali ci comunicano abbiano un legame con la realtà. La domanda è semplice. Se abbiamo qualcosa come oltre 1400 posti liberi di degenza generale; se abbiamo 410 posti di Terapia intensiva liberi, in tutta la Campania, ma perché io vedo pazienti che non trovano un posto in ospedale? Perché sento colleghi allarmati, dall’onda di malati che non si sa dove mettere? Delle due l’una: o quei numeri non sono credibili, o i nostri occhi e le nostre orecchie ci ingannano».