La FIFA lavora a un VAR “light” per usarlo in tutte le serie

L’obiettivo è trovare una formula più economica per poterlo adottare ovunque. Intanto pronta allo sviluppo una nuova tecnologia semi-automatica per il fuorigioco

Il FIFA Working Group for Innovation Excellence si è riunito il 27 ottobre scorso per coordinare gli step da seguire nello sviluppo del VAR. 13 organizzatori di competizioni si sono confrontati in videoconferenza sugli ultimi sviluppi.

Uno dei concetti chiave è stato lo sviluppo di un VAR “light”, che punti a creare un sistema affidabile e che possa essere utilizzato a tutti i livelli del gioco. Il gruppo ha identificato i fattori di costo variabili, ha discusso della qualità potenziale del servizio e i requisiti tecnologici minimi. Inoltre, la federcalcio francese e le confederazioni asiatica ed europea (FFF, AFC e UEFA) hanno fornito i risultati di alcuni test offline con una tecnologia VAR più vantaggiosa.

Sulla base di questi progressi, sarà presentata dalla FIFA e dall’IFAB una raccomandazione per continuare lo sviluppo di un VAR light.

Un altro argomento importante è quello relativo allo sviluppo di una tecnologia semi-automatica di fuorigioco per rendere il processo di revisione di questi casi il più efficiente possibile. Dopo le prime dimostrazioni di capacità di questa nuova tecnologia, tre fornitori del settore si sono detti interessati allo sviluppo della stessa, che è stata posticipata a causa della pandemia ma che potrebbe essere realizzata per il prossimo anno.