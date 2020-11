Klopp: “Maradona mi ha accompagnato per tutta la vita”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha voluto tributare un omaggio a Diego Armando Maradona prima della partita con l’Atalanta. Queste le dichiarazioni trasmesse da Sky Sport.

La sua figura mi ha accompagnato per tutta la vita. Ero piccolo quando lo vidi per la prima volta. Era un funambolo. Per me è come Pelé, Messi. Era sensazionale. Ha avuto qualche difficoltà, ma ci mancheranno entrambi i lati di una persona come Diego.