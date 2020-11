Il Liverpool recupera Salah: è negativo al coronavirus

Klopp recupera l’egiziano per la sfida di Champions con l’Atalanta, mentre sono fortemente a rischio Keita e Shaqiri per problemi muscolari

Il Liverpool potrà contare anche su Mohamed Salah per la partita con l’Atalanta, dopo che l’egiziano è risultato negativo al coronavirus. Lo ha fatto sapere il club inglese attraverso le parole di Jurgen Klopp in un comunicato ufficiale.

Mi hanno riferito così, i suoi esami sono risultati normali. Ci sottoporremo anche ai test UEFA per la Champions League e sono abbastanza sicuro che anche quelli saranno a posto. Si può allenare con noi a partire da domani (oggi, ndr).

Nella stessa nota, si apprende anche che è fortemente in dubbio la presenza di Keita e Shaqiri per la partita di mercoledì, a causa di problemi muscolari per entrambi.