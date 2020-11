Il Giornale dà 4,5 a Gattuso: la formazione è stata un mezzo suicidio

Scrive Damascelli: “Il Milan vince anche per le scelte di Gattuso”. Il Corsport gli dà 5. La Gazzetta prova a salvarlo con 5.5

Il Giornale rifila un bel 4,5 a Gattuso in panchina. Gli altri trattano l’allenatore del Napoli con molto tatto, troppo vista l’inconsistente prova di ieri sera contro il Milan.

Il Corsport comunque gli dà un 5:

Senza Osimhen ridisegna l’attacco con Politano dietro la punta, ma i risultati non sono quelli sperati. Prova allora ad aumentare la qualità con Zielinski e arriva il gol, ma Bakayoko lascia il Napoli in dieci. E arrivederci.

Torniamo al Giornale che scrive:

Anche Damascelli – sempre sul Giornale – nel suo editoriale accenna a Gattuso:

Ibrahimovic, dopo il Covid, conferma uno stato maestoso, gioca senza ansie che, invece, mette addosso al Napoli costretto a consegnare i tre punti, anche per le scelte di Gattuso.

La Gazzetta gli rifila 5,5

Non convince il suo assetto iniziale, perché Fabian è poco reattivo e il Napoli perde il controllo del centrocampo. Poi sistema un po’ gli riequilibri ma la squadra non appare matura per queste sfide.