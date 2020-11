Il commento del Napoli: Il Milan vince al San Paolo con una doppietta di Ibra

Il Milan vince al San Paolo con una doppietta di Ibra. L’estrema sintesi e il titolo della serata è tutto qui. Nella versione più estesa il Napoli potrebbe pareggiare la sfida in almeno due occasioni, compresa una clamorosa traversa di Di Lorenzo a due metri dalla porta. La partita resta aperta e viva fino all’ora abbondante di gioco. Alla doppietta di Ibrahimovic segue il gol di Mertens che riapre la storia. Poi c’è l’espulsione di Bakayoko che lascia gli azzurri in dieci, ma pur sempre combattivi fino alla fine. Sforzi generosi e ripetuti per cercare il pari con coraggio, ma a tempo quasi scaduto arriva il terzo gol di Hauge. Il Diavolo vince comanda la classifica. Il Napoli ricomincerà giovedì per cercare contro il Rjieka il successo in Europa che serve per prendersi una buona fetta di qualificazione