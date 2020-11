Doppietta di Zlatan, poi accorcia Mertens. Nel finale la terza rete. Il Napoli è sesto, terza sconfitta consecutiva interna per la squadra di Gattuso

Ibrahimovic signore e padrone, il Milan vince a Napoli 3-1. Milan primo in classifica, Napoli sesto. Terza sconfitta consecutiva interna per il Napoli: Sassuolo, Az, Milan.

Ibrahimovic segna due gol e poi, a venti minuti dalla fine, esce per infortunio.

Il Milan comincia meglio, nei primi venti minuti tiene meglio il campo. E va in vantaggio con un bellissimo colpo di testa di Ibrahimovic appena entro l’area, manda il pallone nell’angolino basso: imparabile per Meret. Il Napoli reagisce e sfiora il pari in due occasioni: un bellissimo destro rasoterra di Mertens su cui è molto bravo Donnarumma, e poi una mischia su corner con tre occasioni e una traversa praticamente a porta vuota di Di Lorenzo.

Nella ripresa, il Napoli non parte a tutta. Ibrahimovic raddoppia con colpo di coscia-ginocchio su contropiede in tre tocchi da Theo Hernandez (molto bravo) per Rebic. Il Napoli sembra rassegnato. Poi il Milan perde palla in uscita e Mertens segna con un destro rasoterra. Subito dopo, però, Bakayoko si fa espellere per doppia ammonizione. C’è ancora tempo per la terza rete di Hauge.