Speriamo che il progetto del Napoli ai vertici non resti un sogno dei tifosi

L’auspicio è che De Laurentiis abbia già l’allenatore e che stia lavorando all’anno prossimo. Queste giornate devono passare in fretta

Cesare – Caro Guido veramente peccato per questo pareggio. Il Napoli si è divorato una vittoria. Ha fatto una buona partita in particolare dominando l’avversario per un’ora. Oggi la squadra ha giocato e ha lottato fornendo una prova di orgoglio. Solo al termine del primo tempo avremmo potuto stare 3 o 4 a zero per noi senza ombra di dubbio. Eppure la Roma era lanciata e determinata, carica di motivazioni lottando per un posto in Champions. Eh sì un posto in Champions impensabile nella fase disastrosa dell’ormai sopravvalutato Mourinho.

Guido – Io non trovo che Mourinho sia sopravvalutato. Tutt’altro. Per fare il paragone tra De Rossi e Mourinho con serietà occorre attendere almeno dieci anni.

Cesare – Mah sicuramente è allenatore dal grande impatto mediatico ma se fosse rimasto lui penso che la Roma avrebbe lottato per un posto in Conference (anche se lui quando l’ha vinta è stato capace di venderla ai romanisti come la Champions).

Guido – Comunque certamente De Rossi ha dato la svolta con il suo arrivo, svolta che invece non hanno dato gli allenatori subentrati al Napoli. Tornando alla partita direi che il Napoli ha pagato per alcuni dei soliti problemi. Imprecisione (a dir poco) in fase conclusiva con gol divorati malamente o sfiorati per un soffio.

Cesare – È sicuramente imprecisione ma dobbiamo anche dire che quest’anno gira cosi e anche questo ha un po’ contribuito alla differenza rispetto all’anno scorso. E poi la difesa. Incredibile l’inutile fallo da rigore di Juan Jesus. Il brasiliano quest’anno è stato un disastro e sta facendo pagare a caro prezzo l’errore del presidente di non aver voluto sostituire adeguatamente Kim investendo sul mercato invece di pensare all’ennesimo affare e all’ennesima plusvalenza.

Guido – Hai ragione. Ma la cosa ancora più incredibile è che nemmeno al mercato riparatore di gennaio si è rimediato. Ma si commette una grande ingiustizia scaricando tutte le colpe su Juan Jesus. Prendiamo il gol preso da calcio d’angolo. Il solito Di Lorenzo sbaglia. Non fa il passo avanti mettendo in fuorigioco l’avversario. Poi hanno lasciato colpire di testa gli avversari a centro area con un ponte per la rete di testa del centravanti lasciato solo soletto. E tutto questo all’89’ contro una squadra ai vertici per gol segnati di testa su calcio piazzato e per i gol negli ultimi minuti di partita!

Cesare – Calzona che era noto per dedicarsi alla fase difensiva all’epoca di Sarri non è riuscito minimamente ad incidere ed aggiustare l’assetto difensivo. Comunque mancano poche partite e speriamo che passino presto per pensare ad un nuovo Napoli. Spero tanto che il presidente abbia già il nuovo allenatore e stiano già lavorando per la nuova squadra. Se non è così si corre il rischio che questo auspicato e agognato nuovo progetto per un Napoli nuovamente ai vertici rimarrà solo un sogno dei tifosi.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono ; Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare: scarso; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: modesto; Guido: sufficiente

Juan Jesus – Cesare: sempre scarso ; Guido: scarso

Olivera – Cesare:buono; Guido:ottimo

Anguissa – Cesare:ottimo; Guido: ottimo

Lobotka – Cesare: buono; Guido: buono

Cajuste – Cesare:modesto; Guido: buono

Politano – Cesare: modesto; Guido: così così

Osimhen – Cesare: buono; Guido: buona ma…aumm

Kvara – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Calzona – Cesare:modesto; Guido:sufficiente

Ngonge – Cesare: buono; Guido: ottimo

Traoré – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Ostigard – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

