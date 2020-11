Fiorentina, Callejon è positivo al coronavirus

Il club ha comunicato che lo spagnolo ex Napoli è risultato positivo al tampone. È asintomatico ed è stato già messo in isolamento

La Fiorentina ha comunicato con una nota sui propri canali ufficiali che José Callejon è risultato positivo al coronavirus, ma senza sintomi.

ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento.