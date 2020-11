De Luca: «Oggi abbiamo 3.900 positivi con una percentuale di sintomatici del 16,5%»

«La Campania resta ad oggi la Regione con il tasso di mortalità più bassa per covid, non solo da febbraio, ma anche per quanto riguarda settembre-novembre»

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento social del venerdì per fare il punto sulla situazione coronavirus

«Abbiamo alle spalle una settimana di confusione piena di attacchi e atti di sciacallaggio nei confronti della Campania, dobbiamo avere la forza di continuare a lavorare.

I dati sanitari di oggi 3.900 nuovi contagi con una percentuale del 16,5% su 25 mila tamponi. Da tre quattro giorni la percentuale di positivi sui tamponi scende leggermente, speriamo che sia una tendenza. Per quanto riguarda le terapie intensive abbiamo al momento 190 ricoverati su 650 posti disponibili, cioè il 27% di occupazione delle terapie intensive. Abbiamo oltre 500 posti letto disponibili per pazienti covid. La Campania resta ad oggi la Regione con il tasso di mortalità più bassa per mortalità da covid, non solo da febbraio, ma anche per quanto riguarda settembre-novembre»